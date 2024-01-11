Indonesia Berpotensi Jadi Negara Maju, Ekonomi Terbesar Nomor 6 Dunia

JAKARTA - Indonesia berpotensi menjadi negara maju pada 2040. Di mana, Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) berada di urutan ke 6-10 terbesar di dunia.

“Indonesia ke depan akan menjadi negara maju dengan pendapatan GDP terbesar nomor 6 atau 10 pada tahun 2040,” ujar Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, saat membuka acara peluncuran buku Growth Space, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2024).

Untuk mencapai target tersebut, kerja keras tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga oleh masyarakat, terutama para generasi muda.

Menurutnya, untuk menuju Indonesia Emas dengan satu konsep, yakni generasi muda harus cerdas, mempunyai integritas, dan konsisten dalam meningkatkan kualitas diri.

“Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi dan kesiapan diri yang terkait dengan leadership dan kemampuan intelektual,” bebernya.

Menurut Bahlil, Indonesia perlu tokoh yang bukan hanya pintar bernarasi, tetapi harus mampu mengeksekusi gagasan menjadi sesuatu yang konkret. Karena itu dia mengapresiasi kehadiran buku Growth Space karya Anggawira.

Dia memandang, buku tersebut berupaya membuka wawasan masyarakat, khususnya generasi muda untuk menghadapi perubahan pada era revolusi Industri 4.0.