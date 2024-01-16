Produksi Batu Bara RI Tembus 775 Juta Ton pada 2023, Ternyata Ini Alasannya

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan realisasi produksi batu bara sepanjang 2023 mencapai 775 juta ton. Capaian ini melampaui dari target yang dibidik sebesar 695 juta ton.

"Jadi produksi kita, untuk realisasi tahun 2023 mencapai 775 juta ton dan untuk kebutuhan dalam negeri (DMO) kita bisa menuhi kebutuhan 213 juta ton dan kemudian juga ekspornya 518 juta ton," jelas Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam konferensi pers Capaian Sektor ESDM Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024 dikutip, Selasa (15/1/2024).

Dikatakan Arifin, terjadi peningkatan pemanfaatan batubara domestik dari target tahun 2023 sebesar 177 juta ton. Hal tersebut disebabkan adanya demand batu bara lebih banyak, karena adanya tambahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru dari proyek-proyek 35 GW yang sedang diselesaikan.

"Penyebab kedua adalah karena pasokan energi alternatif lainnya agak terganggu pasokannya," imbuhnya.

Ia menuturkan, produksi batu bara Indonesia terus meningkat sejak tahun 2020, dimana pada tahun tersebut produksinya sebesar 564 juta ton dengan DMO sebesar 132 juta ton dan ekspor 405 juta ton. Untuk tahun 2021, produksi batubara mencapai 614 juta ton, dengan DMO sebesar 133 juta ton dan ekspor 435 juta ton.