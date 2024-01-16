Perusahaan Haji Isam Apa Saja?

JAKARTA - Perusahaan haji Isam apa saja? ini dia jawabannya. Perusahaan Haji Isam dan anak-anaknya diperbincangkan setelah sebuah kabar menyebutkan dua anak dari keluarga kaya-raya asal Kalimantan tiba-tiba kehilangan aset senilai Rp4,55 triliun.

Kedua anaknya adalah Liana Saputri dan Jhony Saputra yang diketahui mengoleksi saham dari emiten kelapa sawit dari perusahaan Pradiksi Gunatama (PGUN). Setelah sahamnya ludes, kekayaan mereka masih tersisa Rp1,98 triliun.

Meskipun demikian, kehilangan triliunan rupiah hanyalah seujung kuku dari kekayaan Haji Isam. Pemilik nama asli Samsudin Andi Arsyad ini dikenal sebagai crazy rich di Batulicin, Kabupaten Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.

Perjalanan usaha batu bara Haji Isam tidak dibangun dalam satu malam saja. Haji Isam membangunnya dari nol hingga sukses. Namun kini, kabarnya penghasilan Haji Isam mencapai Rp40 miliar per bulan.

Awal mula Haji Isam terjun di dunia industri dengan bekerja di perusahaan milik warga keturunan Tionghoa-Surabaya. Ketika menjadi karyawan, Haji Isam memanfaatkan untuk belajar bagaimana menjalankan bisnis hingga akhirnya berani membuka bisnis batu baranya sendiri.

Lalu perusahaan Haji Isam apa saja? Ini jawabannya. Haji Isam telah membangun kerajaan bisnis lewat PT Jhonlin Group yang terdiri dari PT Jhonlin Baratama, PT Jhonlin Marine and Shipping, dan juga PT Jhonlin Air Transport. Tidak hanya itu, Haji Isam juga mendirikan PT Jhonlin Agro Raya (JAR) Kalimantan Selatan, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang biodiesel, yang telah diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Pabrik itu memiliki kapasitas produksi 1.500 ton per hari, dengan nilai investasi pabrik yang diperkirakan mencapai Rp2 triliun.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan pabrik biodiesel PT Jhonlin Agro Raya di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan,” ujar Presiden Jokowi dalam acara peresmian yang ditayangkan secara virtual, Kamis, 21 Oktober 2021.