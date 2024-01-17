Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Divestasi Saham Vale, ESDM: Satu-satunya Non China Harus Dibantu

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |08:22 WIB
Divestasi Saham Vale, ESDM: Satu-satunya Non China Harus Dibantu
Divestasi Saham Vale Indonesia. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Plt Dirjen Minerba Bambang Suswantono buka suara terkait kelanjutan proses divestasi saham PT Vale Indonesia.

Menurutnya, perusahaan itu cukup bagus dalam menjaga aspek lingkungan lantaran konsisten menjaga alam dengan implementasi sistem penghijauan, reklamasi, dan sebagainya.

Apalagi berkode emiten itu merupakan satu-satunya perusahaan smelter non China. Sehingga menurutnya penting untuk mendukung dan menjaga keberadaan PT Vale sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan kesan internasional yang sehat terkait investasi di Indonesia.

"Kemudian satu hal lagi mungkin ada nilai diplomatisnya. Kalau lihat smelter-smelter nikel yang ada hampir semuanya dari China. Ini satu-satunya non China, jadi harus kita bantu, kita amankan agar kesan internasional investasi di Indonesia ini sehat, tidak melihat hanya China aja," terangnya dikutip, Rabu (17/1/2024).

Bambang menambahkan, Presiden Joko “Jokowi” Widodo pun pernah melihat langsung dan memberikan penilaian positif terhadap praktik lingkungan Vale.

Halaman:
1 2
