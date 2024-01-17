Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Simak Ya! Ini Cara Daftar CPNS 2024 di SSCASN BKN dari Syarat hingga Jadwalnya

Meliana Tesa , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |09:16 WIB
Simak Ya! Ini Cara Daftar CPNS 2024 di SSCASN BKN dari Syarat hingga Jadwalnya
Seleksi CPNS 2024 Segera Dibuka (Foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan bahwa Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sedang merumuskan rencana seleksi CASN 2024.

"Khususnya menyangkut kriteria kebutuhan dan agenda pelaksanaannya tahun ini. #SobatBKN bisa pantau terus informasinya di website dan medsos BKN ya," tulis BKN pada Instagram resminya dikutip, Rabu, (17/1/2024).

Berikut syarat pendaftaran CPNS 2024

Berikut syarat dan ketentuan umum untuk mendaftar CPNS 2024

• Warga Negara Indonesia (WNI)

• Minimal berusia 18 tahun dan maksimal berusia 35 tahun

• Peserta tak pernah dipidana penjara

• Tak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atau berhenti dari PNS, TNI, kepolisian

• Peserta tidak sedang berstatus sebagai CPNS, PNS, TNI, dan sejenisnya

• Peserta memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dibuka

• Sehat jasmani dan rohani

