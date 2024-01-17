JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan bahwa Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sedang merumuskan rencana seleksi CASN 2024.
"Khususnya menyangkut kriteria kebutuhan dan agenda pelaksanaannya tahun ini. #SobatBKN bisa pantau terus informasinya di website dan medsos BKN ya," tulis BKN pada Instagram resminya dikutip, Rabu, (17/1/2024).
Berikut syarat pendaftaran CPNS 2024
Berikut syarat dan ketentuan umum untuk mendaftar CPNS 2024
• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Minimal berusia 18 tahun dan maksimal berusia 35 tahun
• Peserta tak pernah dipidana penjara
• Tak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atau berhenti dari PNS, TNI, kepolisian
• Peserta tidak sedang berstatus sebagai CPNS, PNS, TNI, dan sejenisnya
• Peserta memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dibuka
• Sehat jasmani dan rohani