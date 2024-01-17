Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Presiden Jokowi: Upacara 17 Agustus 2024 Bisa Digelar di IKN

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |17:17 WIB
Presiden Jokowi: Upacara 17 Agustus 2024 Bisa Digelar di IKN
Upacara HUT RI ke-79 akan digelar di IKN Nusantara (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi meyakini penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia dapat digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2024.

Hal tersebut diungkapkan Presiden kepada awak media di Sumbu Kebangsaan, Kawasan IKN, Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu, 17 Januari 2024, usai melakukan peninjauan dan peletakan batu pertama sejumlah infrastruktur.

"Saya optimistis insyaallah di 17 Agustus 2024 kita akan bisa melakukan upacara hari kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara," kata Presiden.

Kepala Negara menyebut bahwa perkembangan pembangunan IKN terus menunjukkan hasil yang baik yang ditandai makin banyaknya investasi masuk ke IKN. Satu di antaranya adalah Hotel Jambuluwuk Nusantara yang hari ini pembangunannya dimulai dengan groundbreaking oleh Presiden Jokowi.

"Tadi kita telah melakukan peletakan batu pertama Hotel Jambuluwuk, hotel dan resort ini. Ini adalah hotel dan resort yang keenam dan kita harapkan semuanya bisa segera memulai dan menyelesaikan pembangunannya secepat-cepatnya," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menyambut baik pembangunan logistik hub oleh PT Pos Indonesia bekerja sama dengan PT Bina Karya. Menurut Presiden, hal itu akan melengkapi fasilitas dan infrastruktur yang belum ada di IKN.

"Artinya, urusan logistik sekarang sudah ada yang menanganinya yaitu Pos Indonesia dan Bina Karya," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
