Presiden Cek Training Center PSSI di IKN, Erick Thohir: Mei 2024 Sudah Selesai

JAKARTA - Presiden Jokowi meninjau pembangunan Training Center (TC) Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Presiden menyampaikan bahwa proses Pembangunan TC terus dilakukan.

Berdasarkan laporan Menteri BUMN Erick Thohir, Presiden menyebutkan bahwa progress Pembangunan TC sudah mencapai 20% dari targetnya.

“Kalau kita lihat memang sudah dimulai dan sampai hari ini sudah tuntas 20%. Dan kita harapkan Mei (2024) sudah jadi, dan Juni (2024) sudah bisa dipakai untuk TC, untuk U-20. Masuk ke sini. Coach Indra (Sjafri) juga sudah katakan siap untuk TC di IKN. Rumput juga sudah disemai semuanya,” kata Presiden, Rabu (17/1/2024).

Sementara itu, Erick menegaskan bahwa pemerintah dan PSSI berharap pembangunan Training Center Tahap 1 ini dapat selesai sesuai target pada Mei 2024. Dengan demikian, para pemain dan staf pelatih dapat segera memanfaatkan fasilitas tersebut untuk meningkatkan kualitas dan prestasi sepakbola Indonesia.

Menurut Erick, Presiden Jokowi mengapresiasi perkembangan pembangunan TC PSSI Tahap 1 yang telah mencapai 20%.

"Tadi Pak Presiden menyatakan apresiasinya atas progres pembangunan Training Center PSSI Tahap 1 yang telah mencapai 20%. Ini menunjukkan komitmen PSSI dan Adhi Karya dalam mempercepat pembangunan Training Center. Ini juga bagian dari transformasi sepak bola Indonesia menuju ke arah yang lebih baik," jelas Erick.

Pembangunan TC PSSI merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan prestasi sepak bola Indonesia. Dengan fasilitas bertaraf internasional, para pemain dan staf pelatih akan dapat berlatih dan berkembang di lingkungan yang mendukung, dilengkapi dengan infrastruktur terkini, serta metodologi latihan terbaik.