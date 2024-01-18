Menguat 52 Poin, IHSG Finish di Level 7.252

IHSG Ditutup Menguat pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona hijau pada sesi terakhir perdagangan. IHSG menguat 52,33 poin atau 0,73% ke level 7.252,96.

Pada penutupan perdagangan, Kamis (18/1/2024), terdapat 250 saham menguat, 261 saham melemah dan 258 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,6 triliun dari 19,6 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,43% ke 973,153, indeks JII naik 1,31% ke 524,419, indeks IDX30 melemah 0,19% ke 498,994 dan indeks MNC36 melemah 0,23% ke 369,931.

Untuk indeks sektoral yang menguat yakni barang baku 2,93%, siklikal 0,1%, kesehatan 1,21%, properti 0,07%, infrastruktur 0,82%. Sedangkan yang melemah ada sektor energi 0,81%, industri 0,24%, non siklikal 0,06%, keuangan 0,2%, teknologi 0,21%, transportasi 0,59%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) naik 24,93% ke Rp4260, PT Citra Nusantara Gemilang Tbk (CGAS) naik 22,58% ke Rp760 dan saham PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk (SRAJ) naik 16,88% ke Rp374.