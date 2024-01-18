Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anggaran Rp1,4 Miliar Cair, Realisasi Konversi Motor Listrik Masih Sepi Peminat

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |15:29 WIB
Anggaran Rp1,4 Miliar Cair, Realisasi Konversi Motor Listrik Masih Sepi Peminat
Konversi Motor BBM ke Listrik. (Foto: Okezone.com/EBTKE)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan Kementerian ESDM mencatat realisasi konversi motor listrik sepanjang 2023 baru 181 unit. Angka itu masih cukup jauh dari target yang ditetapkan sebesar 50.000 unit.

Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu menyebutkan, 145 permohonan telah menerima bantuan pemerintah dengan total Rp1,4 miliar dengan rincian 8 unit menerima bantuan sebesar Rp7 juta dan 137 unit menerima bantuan sebesar Rp10 juta.

"Kemudian 36 permohonan masih dalam proses uji laik dan pengajuan Surat Uji Tipe (SUT) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) pada tahun 2024, terkait dengan seperti perubahan STNK," jelasnya dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024 di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Katanya, hal itu berkaitan pula dengan pergantian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk mengubah keterangan jenis mesin menjadi motor penggerak bertenaga listrik.

Lebih lanjut, Jisman mengungkapkan bahwa untuk mendorong program konversi motor listrik, selain dengan menaikkan nilai subsidi, dilakukan pula sosialisasi di 10 provinsi. Termasuk pula memberikan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bengkel konversi.

Adapun hingga aat ini, tercatat sudah ada 28 bengkel konversi yang sudah bersertifikat Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Selain itu, sebanyak 13 bengkel konversi sudah masuk ke platform digital dan memiliki total kapasitas konversi mencapai 38.124 unit per tahun.

"Kementerian ESDM telah menyelenggarakan pelatihan dan workshop di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi dengan total 617 peserta dari SMK otomotif, bengkel UMKM, bengkel universitas dan balai latihan kerja," pungkas Jisman.

Sebelumnya, Menteri ESDM juga mengungkapkan bahwa realisasi konversi motor berbahan bakar minyak (BBM) menjadi motor berbasis listrik masih jauh dibawah target yang ditetapkan yakni 50 ribu unit.

"Capaiannya memang belum seperti yang kita harapkan, tapi perlu lakukan sosialisasi dan juga pendekatan di samping juga perbaiki mekanisme di ESDM maupun keterkaitan antar Kementerian dan Lembaga (KL)," jelasnya dalam konferensi pers Capaian Sektor ESDM Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (15/1/2024) lalu.

Ketika ditanya angka pasti realisasinya, Arifin mengakui bahwa angkanya pun masih kecil.

"Kicik-kicik. Malu dah, Di bawah 1000 (unit). Yang daftar sih banyak," imbuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/320/3143158/vktr-RiFG_large.jpg
Pertama di Indonesia, Fasilitas Perakitan Kendaraan Listrik Komersial Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141316/mobil_listrik-EXsW_large.jpg
Bahas Perkembangan Mobil Listrik di RI, Kemenhub: Bisa Tekan Risiko Kecelakaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/320/3134765/mobil_listrik-IuPU_large.jpg
Punya Cadangan Nikel Terbesar Dunia, Indonesia Siap Jadi Pemain Kunci Kendaraan Listrik Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/320/3106681/anindya-NipK_large.jpg
RI Ingin Jadi Acuan Standar Pengolahan Baterai Kendaraan Listrik di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/320/3096437/penjelasan-lengkap-airlangga-soal-insentif-pajak-mobil-listrik-dan-hybrid-cL1rshuYKC.png
Penjelasan Lengkap Airlangga soal Insentif Pajak Mobil Listrik dan Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/320/3089458/ri-siap-ekspor-bahan-baku-baterai-mobil-tesla-JblCoLUKzy.png
RI Siap Ekspor Bahan Baku Baterai Mobil Tesla
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement