HOME FINANCE MARKET UPDATE

Spin Off Rampung, Ada Lagi Bank Syariah di RI

Asla Lupanda , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |09:37 WIB
<i>Spin Off</i> Rampung, Ada Lagi Bank Syariah di RI
Bank Syariah di Indonesia (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Proses spin off rampung, ada lagi bank syariah di Indonesia yang beroperasi.

"Kami mengapresiasi dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) yang selama berjalannya proses spin off telah memberikan banyak masukan dan dukungan kepada kami sehingga lahir Nano Bank Syariah, yang kami harapkan dapat membantu membawa perbankan syariah Indonesia semakin baik dan menjadi pilihan masyarakat," kata Direktur Utama PT Bank Nano Syariah (Nanobank Syariah) Halim dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (19/1/2024).

Bank Nano Syariah sebagai bank umum syariah pertama di Indonesia yang berdiri dari hasil pemisahan (spin off) Unit Usaha Syariah PT Bank Sinarmas Tbk yang beroperasi sejak 1 Januari 2024.

"Berkomitmen membangun pondasi berdasarkan prinsip perbankan syariah yang berfokus pada layanan serta solusi keuangan syariah yang inovatif dan modern guna memberdayakan nasabah individu dan komunitas, membantu mereka mencapai impian finansial, sembari berbagi kebaikan menjadi langkah awal kami melayani masyarakat,” ujarnya.

Halaman:
1 2
