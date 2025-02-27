Muhammadiyah Bakal Dirikan Bank Syariah Baru

JAKARTA - Muhammadiyah mematangkan pembuatan bank syariah baru yang masih dalam kajian. Pembuatan bank syariah ini mengingat potensi bank syariah yang masih bisa berkembang ke depannya.

1. Bank Syariah Baru

Ketua Umum Pengurus Pusat (Ketum PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan, pihaknya memang merencanakan membuat bank syariah. Tapi sejauh ini pihaknya masih berkonsolidasi dengan salah satu bank syariah yang ada saat ini, supaya gagasan itu tetap baik.

"Kita harus mengkonsolidasikan supaya tetap berkolaborasi satu dengan bank syariah yang ada, kedua bikin bank itu perjalanan panjang," kata Haedar Nashir, saat kunjungannya ke Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kamis (28/2/2025) dalam Rakornas Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah.

2. Belum Ada Kepastian

Saat ditanya apakah pembentukan bank syariah itu dilakukan di tahun 2025 ini, Haedar Nashir menyebut masih belum pasti. Sebab ada beberapa pertimbangan yang dilakukan Muhammadiyah.

"Muhammadiyah perlu mempertimbangkan beberapa hal dalam memutuskan apakah akan membuat bank syariah atau tidak dalam jangka pendek. Sebab fokus untuk saat ini bagaimana pihaknya bisa menyejahterakan rakyat, dan berkolaborasi dengan pelaku UMKM," terangnya.