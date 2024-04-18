Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Abu Dhabi Islamic Bank Minat Beli Saham BSI Senilai Rp17,8 Triliun

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 18 April 2024 |09:06 WIB
Abu Dhabi Islamic Bank Minat Beli Saham BSI Senilai Rp17,8 Triliun
Bank Syariah Terbesar Abu Dhabi Minat Beli Saham BSI. (Foto: Okezone.com/BSI)
A
A
A

JAKARTA - Bank syariah terbesar di Abu Dhabi, Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) dikabarkan berminat membeli saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI senilai sekitar USD1,1 miliar atau setara Rp17,8 triliun.

Akuisisi tersebut bertujuan untuk masuk ke dalam pasar yang sedang berkembang pesat di Asia Tenggara. Adapun, Abu Dhabi Islamic Bank disebut berpotensi mengakuisisi sebesar 15% saham BSI dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).

“Hal itu merupakan salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan oleh Abu Dhabi Islamic Bank,” kata sumber dilansir dari Reuters yang tidak disebutkan namanya, dikutip Kamis (18/4/2024).

Sumber-sumber tersebut mengatakan bahwa pembicaraan dan pertimbangan mengenai akuisisi masih dalam tahap awal dan tidak ada jaminan bahwa kesepakatan akan diselesaikan.

Namun demikian, setelah laporan Reuters dipublikasikan, Abu Dhabi Islamic Bank membantah bahwa mereka sedang melakukan negosiasi untuk mengakuisisi saham BSI. Sementara, BRI tidak menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

"Apa yang dapat kami sampaikan adalah bahwa informasi di atas adalah domain pemegang saham kami," ujar Sekretaris Perusahaan BSI, Gunawan Hartoyo.

Sebagaimana diketahui, Asia Tenggara merupakan sebuah kawasan yang terdiri dari 11 negara dengan lebih dari setengah miliar penduduk, merupakan pasar yang berkembang pesat untuk perbankan syariah. Indonesia, negara dengan ekonomi terbesar di kawasan ini, memiliki salah satu populasi Muslim terbesar di dunia.

