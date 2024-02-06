Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Kode Bank Syariah Indonesia atau Kode BSI

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |22:02 WIB
Ini Kode Bank Syariah Indonesia atau Kode BSI
Kode Bank Syariah Indonesia atau BSI (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Ini kode Bank Syariah Indonesia atau Kode BSI. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank syariah terbesar di Indonesia. Bank ini mulai beroperasi sejak 1 Februari 2021 setelah dilakukan merger antara tiga bank syariah milik BUMN, yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah.

Sebagaimana diketahui, Kode bank diperlukan saat melakukan transfer antar bank. Ketika melakukan transfer, kita perlu menggunakan kode bank yang sesuai dengan bank penerima untuk memastikan dana yang dikirimkan sampai ke tujuan dengan tepat. Kode bank ini berfungsi sebagai identifikasi unik untuk setiap bank, sehingga sistem perbankan dapat mengarahkan transfer ke bank yang dituju.

Lantas berapa kode Bank Syariah Indonesia atau Kode BSI?

Dirangkum Okezone, Rabu (7/2/2024), untuk melakukan transfer antarbank dengan tujuan nomor rekening Bank Syariah Indonesia (BSI), nasabah perlu mengetahui kode bank BSI. Kode bank BSI untuk keperluan transfer antarbank adalah 451. Kode bank BSI ini harus dimasukkan atau digabungkan dengan nomor rekening tujuan transfer.

Berikut adalah langkah-langkah cara melakukan transfer antarbank menggunakan kode Bank Syariah Indonesia (BSI):

1. Datang ke mesin ATM terdekat dari lokasi Anda.

2. Masukkan kartu ATM ke mesin ATM.

3. Masukkan 6 digit nomor PIN.

4. Pilih menu "Transfer antar bank" atau "Transfer ke bank lain" di menu utama.

5. Masukkan kode 451 sebagai kode bank BSI, diikuti dengan nomor rekening tujuan transfer.

