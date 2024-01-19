Segini Perbandingan Harta Kekayaan Kiesha Alvaro dengan Gunawan Dwi Cahyo

JAKARTA - Segini perbandingan harta kekayaan Kiesha Alvaro dengan Gunawan Dwi Cahyo. Apalagi keduanya memiliki pekerjaan yang berbeda yakni sebagai aktor dan pemain sepakbola.

Keduanya viral dikarenakan biduk rumah tangga Gunawan dengan Okie Agustina akhirnya berpisah. Dalam hal ini Kiesha Alvaro merupakan anak kandung dari Pasha Ungu dan Okie Agustina.

Sedangkan Gunawan Dwi Cahyo merupakan anak tiri lantaran menikahi mantan istri dari Sigit Purnomo Said. Untuk itu netizen pun bertanya mengenai penghasilan Gunawan dan Kiesha Alvaro. Lantas berapa harta kekayaannya?

Ternyata segini perbandingan harta harta kekayaan Kiesha Alvaro dengan Gunawan Dwi Cahyo yakni sangat berbeda. Untuk pria kelahiran 20 April 1989 sebesar Rp36,2 juta per bulan sebagai pemain belakang Persik Kediri.Angka tersebut belum termasuk bonus, iklan, atau pendapatan lain yang mungkin ditambahkan dalam variabel gaji.

BACA JUGA: Mengintip Harta Kekayaan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba yang Terkena OTT KPK

Saat ini Gunawan berstatus sebagai pemain Kalteng Putra usai hijrah dari Persik Kediri dengan status bebas transfer.