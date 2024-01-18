Diisukan Mundur sebagai Menkeu, Sri Mulyani Punya Harta Kekayaan Rp68,7 Miliar

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani diisukan mundur dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Isu ini berhembus kencang dalam beberapa minggu terakhir.

Isu mundurnya Sri Mulyani sebagai menteri keuangan pertama kali dilontarkan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri. Dirinya meminta sejumlah menteri Presiden Jokowi untuk mundur termasuk Sri Mulyani.

Namun hingga saat ini isu tersebut belum terbukti, sebab Sri Mulyani kini berada di Davos, Swiss untuk menghadiri World Economic Forum 2024.

BACA JUGA: Viral Video Sri Mulyani Sebut Orang yang Tak Bisa Baca Data Mudah Emosi

Sri Mulyani menduduki posisi menteri keuangan dalam kabinet pemerintahan Jokowi sejak 27 Juli 2016 hingga saat ini. Kala itu, Sri Mulyani menggantikan Bambang Brodjonegoro.

Sebagai pejabat negara, Sri Mulyani melaporkan harta kekayaan. Lalu berapa harta kekayaan Sri Mulyani saat ini?