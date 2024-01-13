Viral Video Sri Mulyani Sebut Orang yang Tak Bisa Baca Data Mudah Emosi

Viral video Sri Mulyani bicara soal kualitas seseorang yang tidak bisa membaca data (Foto: MPI)

JAKARTA - Viral video Menteri Keuangan Sri Mulyani yang membahas mengenai kualitas seseorang yang tidak bisa membaca data. Video tersebut kemudian dikait-kaitkan dengan Debat Capres pekan lalu.

Padahal faktanya, video Sri Mulyani adalah rekaman lama yang kemudian diolah lagi. Viralnya video Sri Mulyani berawal dari unggahan akun X @Yurissa_Samosir.

BACA JUGA: Sri Mulyani Pamer Kekuatan APBN 2023 Mampu Lindungi Masyarakat Rentan

Dalam video tersebut Sri Mulyani berpendapat bahwa orang yang suka membaca data, emosinya lebih terkontrol. Lalu video tersebut kemudian dikait-kaitkan dengan debat Capres pekan lalu oleh netizen X.

Asal tau saja, video Sri Mulyani tersebut diambil saat acara Indonesia Data and Economic Conference Katadata 2023 di Hotel Kempinsky, Jakarta pada 20 Juli 2023. Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani mengatakan bahwa orang yang bisa membaca data tidak mudah diprovokasi.

"Negara yang mau baca data itu biasanya rasionalitasnya menjadi terlatih emosinya menjadi lebih bisa dikelola. Orang yang enggak bisa baca data mudah sekali diprovokasi," kata dia dalam video tersebut yang dikutip, Sabtu (13/1/2024).

Menurutnya, menyulut emosi seseorang adalah hal yang mudah. Apalagi jika sudah menyangkut hal suku, agama dan ras.

"Dikasih sedikit, dikilik-kilik emosi. Mengilik emosi itu gampang banget. Entah karena sentimen suku, agama, ras, nasionalisme dan ketidakadilan. Itu very easy to provoke," ucap Sri.