Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral Video Sri Mulyani Sebut Orang yang Tak Bisa Baca Data Mudah Emosi

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |12:06 WIB
Viral Video Sri Mulyani Sebut Orang yang Tak Bisa Baca Data Mudah Emosi
Viral video Sri Mulyani bicara soal kualitas seseorang yang tidak bisa membaca data (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Viral video Menteri Keuangan Sri Mulyani yang membahas mengenai kualitas seseorang yang tidak bisa membaca data. Video tersebut kemudian dikait-kaitkan dengan Debat Capres pekan lalu.

Padahal faktanya, video Sri Mulyani adalah rekaman lama yang kemudian diolah lagi. Viralnya video Sri Mulyani berawal dari unggahan akun X @Yurissa_Samosir.

Dalam video tersebut Sri Mulyani berpendapat bahwa orang yang suka membaca data, emosinya lebih terkontrol. Lalu video tersebut kemudian dikait-kaitkan dengan debat Capres pekan lalu oleh netizen X.

Asal tau saja, video Sri Mulyani tersebut diambil saat acara Indonesia Data and Economic Conference Katadata 2023 di Hotel Kempinsky, Jakarta pada 20 Juli 2023. Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani mengatakan bahwa orang yang bisa membaca data tidak mudah diprovokasi.

"Negara yang mau baca data itu biasanya rasionalitasnya menjadi terlatih emosinya menjadi lebih bisa dikelola. Orang yang enggak bisa baca data mudah sekali diprovokasi," kata dia dalam video tersebut yang dikutip, Sabtu (13/1/2024).

Menurutnya, menyulut emosi seseorang adalah hal yang mudah. Apalagi jika sudah menyangkut hal suku, agama dan ras.

"Dikasih sedikit, dikilik-kilik emosi. Mengilik emosi itu gampang banget. Entah karena sentimen suku, agama, ras, nasionalisme dan ketidakadilan. Itu very easy to provoke," ucap Sri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement