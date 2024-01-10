Sri Mulyani Pamer Kekuatan APBN 2023 Mampu Lindungi Masyarakat Rentan

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mampu melindungi masyarakat rentan.

“Semua tren dari sektor kesejahteraan masyarakat terutama kelompok 40 persen paling rentan menunjukkan adanya perbaikan. Itu karena APBN kita cukup aktif meng-address isu dari masyarakat yang paling rentan ini,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis di Jakarta dikutip Antara, Rabu (10/1/2024).

Pernyataan Sri Mulyani merujuk pada tingkat pengangguran terbuka yang mampu ditekan ke level 5,32 persen per Agustus 2023 dari periode sama pada tahun sebelumnya yang sebesar 5,86 persen.

Penguatan pemulihan ekonomi serta berbagai program perlindungan sosial (perlinsos) juga mampu menurunkan tingkat kemiskinan dari 9,54% per Maret 2022 menjadi 9,36% pada 2023, lebih rendah dari masa sebelum Covid-19 pada 2019 yang sebesar 9,41%.

Kinerja positif tersebut ditopang oleh laju ekonomi domestik yang resilien, yang tercermin pada sejumlah indikator.