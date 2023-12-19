Mengintip Harta Kekayaan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba yang Terkena OTT KPK

JAKARTA - Mengintip harta kekayaan Abdul Gani yang menarik untuk diketahui.

Abdul Gani lahir di Bibinoi, Halmahera Selatan, Maluku Utara pada 21 Desember 1951. Abdul Gani merupakan lulusan dari Islamic University Madinah Fakultas Dakwah.

Sebelum menjabat Gubernur Maluku Utara tahun 2014, dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Maluku Utara sejak periode 2008 hingga 2013.

Lantas berapa jumlah kekayaan dari Abdul Gani? Berdasarkan data pelaporan LHKPN, Selasa (19/12/2023) berikut daftar harta kekayaan Abdul Gani:

1. Tanah dan Bangunan Seluas 443 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA TERNATE , HASIL SENDIRI Rp250.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA TERNATE , HASIL SENDIRI Rp200.000.000

3. Tanah Seluas 389 m2 di KAB / KOTA HALMAHERA UTARA, HASIL SENDIRI Rp90.000.000