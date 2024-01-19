Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Seleksi CASN 2023 Hampir Selesai, Begini Evaluasi Menpan RB

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |14:56 WIB
Seleksi CASN 2023 Hampir Selesai, Begini Evaluasi Menpan RB
Seleksi CPNS 2023 Segera Rampung. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA – Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023 hampir rampung. Sejumlah proses yang dalam penyelesaian di antaranya penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK) yang ditargetkan tuntas oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 13 Februari 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, tentu ada evaluasi sekaligus perbaikan yang dilakukan pemerintah dengan mengacu pada pelaksanaan seleksi CASN 2023. Evaluasi seleksi CASN 2023 diharapkan bisa makin menyempurnakan proses rekrutmen CASN 2024 yang akan dibuka untuk 2,3 juta CASN.

“Intinya, Kementerian PANRB dan BKN selalu melakukan evaluasi. Masukan dari publik, akademisi, maupun instansi pemerintah pusat sampai daerah menjadi bahan evaluasi agar seleksi CASN semakin baik lagi,” ujar Anas, Jumat (19/1/2024).

Ada sejumlah hasil evaluasi yang disorot Anas. Di antaranya adalah belum optimalnya usulan formasi yang diajukan oleh instansi pemerintah daerah.

Bahkan, banyak tenaga non-ASN yang mengajukan komplain kepada Kementerian PANRB terkait sedikitnya formasi yang dibuka pada eleksi CASN tahun 2023.

“Dari usulan yang disampaikan pemerintah daerah, formasi CPNS yang tidak terisi sebanyak 27,55%. Sedangkan untuk formasi PPPK, sekitar 23% yang tidak terisi,” ungkap Menteri Anas.

Secara nasional, Kementerian PANRB telah menetapkan kebutuhan ASN tahun 2023 sejumlah 1.030.751. Namun tidak semua kebutuhan diusulkan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah.

Halaman:
1 2
