Cek Gudang Beras Bulog, Jokowi Pastikan Bansos Cair hingga Juni 2024

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecek cadangan beras yang ada di Gudang Bulog Bengkal Lor, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi turut berdialog dan menyerahkan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada sejumlah penerima manfaat.

Dalam dialognya bersama masyarakat, Presiden ingin memastikan bahwa para penerima manfaat yang hadir telah menerima bantuan pangan berupa beras 10 kilogram setiap bulannya. Masyarakat yang hadir pada kesempatan tersebut merupakan penerima manfaat tambahan yang baru mulai mendapatkan bantuan pada bulan Januari 2024.

“Berarti ini baru, tambahan karena kita sudah mulai ini September, Oktober, November, Desember. Nanti kita dapat ini Januari, Februari dapat, Maret dapat, dilanjutkan lagi April dapat, Mei dapat, Juni dapat,” kata Presiden kepada para penerima manfaat yang hadir, Senin (22/1/2024).

Kepala Negara juga menyatakan bantuan tersebut akan terus dilanjutkan. Namun, kebijakan tersebut akan dilakukan dengan menyesuaikan kondisi APBN.