Menparekraf Sebut RI Bisa Salip Korsel hingga AS Dalam Ekonomi Kreatif

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) harus terus berinovasi, beradaptasi dan berkolaborasi.

“Dengan semakin banyaknya masyarakat yang perhatian terhadap ekraf seperti Gekrafs, saya optimis Indonesia bisa menyalip Korea Selatan dan Amerika Serikat dalam hal kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional,” ujarnya pada acara diskusi Green Creative Economy for The Future di Jakarta, Senin (22/1/2024).

Banyak capaian yang didapat oleh Gekrafs, diantaranya telah menghasilkan 323 kolaborasi event selama 5 tahun dan ikut mendorong lahirnya Hari Ekonomi Kreatif Nasional (Hekrafnas) yang diperingati setiap tanggal 24 oktober.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Gekrafs, Kawendra Lukistian menyatakan Gekrafs ikut berkontribusi bagi perkembangan ekonomi kreatif dengan berkolaborasi bersama dengan pentahelix serta mendorong perkembangan ekraf daerah melalui perda ekonomi kreatif maupun kegiatan-kegiatan yang melibatkan 17 sub sektor.