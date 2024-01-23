Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diprediksi Mixed pada Level 7.185-7.285

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |07:43 WIB
IHSG Diprediksi <i>Mixed</i> pada Level 7.185-7.285
IHSG Diprediksi Mixed Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diorediksi bergerak mixed sepanjang perdagangan hari ini. Pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 7.185 – 7.285.

Pengamat Pasar Modal William Hartanto mengatakan, dilihat dari perdagangan sebelumnya, pergerakan IHSG masih terindikasi “perang” saham-saham berbobot besar saja.

"Terlihat dari nilai transaksi harian yang tinggi, namun jumlah saham yang menurun ada lebih banyak dari jumlah saham yang menguat. Ini berarti, IHSG masih bergerak mixed efek dari saham-saham tertentu saja," tulis William dalam analisisnya, Selasa (23/1/2024).

Menurut William, volatilitas bisa meningkat mengingat pada bulan Februari biasanya ada rebalancing indeks.

Jadi setelah dari sini barulah pergerakan IHSG bisa kembali stabil dan sisanya akan mengikuti sentimen pilpres.

"Meskipun nilai transaksi tinggi, namun belum ada bantuan net buy asing pada perdagangan kemarin. Ini semakin mengkonfirmasi pergerakan IHSG yang memiliki kecenderungan sideways atau konsolidasi," jelasnya.

Untuk faktor teknikal, pergerakan IHSG masih dalam tahap pengujian support 7.200, terlihat konsolidasi.

Sedangkan untuk sentimen, belum ada sentimen baru untuk diperhatikan saat ini.

Sebelumnya, IHSG ditutup menguat sebesar 20.52 poin (+0.28%) menuju 7.247,92 pada perdagangan hari Senin 22 Januari 2024.

