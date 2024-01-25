IHSG Dibayangi Tekanan Saham-Saham Big Caps

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi balik menguat pada perdagangan hari ini. Pergerakan indeks akan berada di level 7.185–7.285.

Pengamat Pasar Modal William Hartanto mengatakan, dilihat dari perdagangan sebelumnya, beban IHSG masih datang dari saham ASII dan peperangan bobot saham big caps masih berlangsung.

"IHSG sempat melemah hingga 1% pada perdagangan kemarin, dengan tekanan utama dari saham-saham big caps, dan melemahnya sebagian besar saham (mencapai 361 saham)," tulis William dalam analisisnya, Kamis (25/1/2024).

Menurut William, IHSG tidak dalam kondisi yang tenang, volatilitas tinggi namun area pergerakan masih terbatas sambil menguji support 7200.

"Belum banyak yang bisa disimpulkan di saat seperti ini. Namun Anda bisa memanfaatkan pergerakan IHSG ini untuk buy on weakness pada saham-saham incaran Anda selama trennya juga tidak patah," katanya.

Untuk faktor teknikal, IHSG masih dalam tahap pengujian support 7200, masih konsolidasi. Sedangkan untuk sentimen, belum ada sentimen baru untuk diperhatikan saat ini.

Sebelumnya, IHSG ditutup melemah sebesar -28.4 poin (-0.39%) menuju 7227,82 pada perdagangan hari Rabu 24 Januari 2024.