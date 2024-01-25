Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Soroti Sinar Mas Multiartha (SMMA) Usai Saham Naik Tak Wajar

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |08:46 WIB
BEI Soroti Sinar Mas Multiartha (SMMA) Usai Saham Naik Tak Wajar
BEI Soroti Saham SMMA. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memasukkan saham PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA) dalam radar pantauan akibat peningkatan harga saham diluar kebiasaan atau Unusual Market Activity (UMA).

Diketahui, SMMA merupakan emiten yang bergerak di bidang penyediaan jasa keuangan di Indonesia ini ditutup naik 15,54% ke level 21.375 pada perdagangan Rabu (24/1). Dalam sepekan perdagangan, saham SMMA juga meningkat signifikan dengan 41,09%.

"Dengan ini kami menginformasikan bahwa telah terjadi peningkatan harga saham SMMA yang di luar kebiasaan (Unusual Market Activity)," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A.

Pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

Informasi terakhir mengenai SMMA adalah informasi tanggal 12 Januari 2024 yang dipublikasikan melalui website BEI tentang laporan bulanan registrasi pemegang efek (koreksi).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/26/278/2654928/laba-sinar-mas-multiartha-smma-merosot-hingga-87-8-Akk4AUPDV8.jfif
Laba Sinar Mas Multiartha (SMMA) Merosot hingga 87,8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/04/04/278/965245/2IH8rqsiX8.jpg
Jual Saham Jobstreet, Sinar Mas Multiartha Kantongi Rp47,4 M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/07/18/278/838997/80fDMxdJj4.jpg
Sinar Mas Multiartha Suntik Anak Usaha Rp10 M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/12/19/278/734362/tomyQ3ZIR9.jpg
Anak Usaha SMMA Terbitkan Obligasi Rp1 T Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/12/19/278/734348/gVCnuCyaIZ.jpg
SMMA Incar Pertumbuhan Laba & Pendapatan 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/07/18/278/665181/pVCRkinhye.jpg
Sinar Mas Multiartha Beli Tanah di Papua Rp12 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement