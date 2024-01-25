BEI Soroti Sinar Mas Multiartha (SMMA) Usai Saham Naik Tak Wajar

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memasukkan saham PT Sinar Mas Multiartha Tbk (SMMA) dalam radar pantauan akibat peningkatan harga saham diluar kebiasaan atau Unusual Market Activity (UMA).

Diketahui, SMMA merupakan emiten yang bergerak di bidang penyediaan jasa keuangan di Indonesia ini ditutup naik 15,54% ke level 21.375 pada perdagangan Rabu (24/1). Dalam sepekan perdagangan, saham SMMA juga meningkat signifikan dengan 41,09%.

"Dengan ini kami menginformasikan bahwa telah terjadi peningkatan harga saham SMMA yang di luar kebiasaan (Unusual Market Activity)," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A.

Pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

Informasi terakhir mengenai SMMA adalah informasi tanggal 12 Januari 2024 yang dipublikasikan melalui website BEI tentang laporan bulanan registrasi pemegang efek (koreksi).