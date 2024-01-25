Chief Talk Okezone: Cerita Dirut BPJS Sempat Menjadi Pengganti Presiden WHA

JAKARTA - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menceritakan bahwa dirinya pernah menjadi pengganti Presiden World Health Assembly (WHA), forum tertinggi World Health Organization (WHO).

Hal tersebut ia ceritakan saat acara Chief Talk pada Kamis (25/1/2024). Ghufron menjelaskan bahwa penggantian ini terjadi sebab presiden sebelumnya berhalangan hadir dan Indonesia, sebagai anggota ke-12 di WHA, mendapatkan giliran setiap 12 tahun.

Indonesia mendapat kehormatan ini untuk pertama kalinya secara kebetulan dan Ghufron merasa mendapat pengalaman yang luar biasa.

Meskipun pada awalnya beberapa pihak ragu karena takut Indonesia akan memalukan diri, Ghufron bersikeras akan menerima tanggung jawab tersebut.

“Waktu itu disampaikan, Indonesia pernah pak? belum pernah pak, oke kita ambil, nanti kalo ada apa-apa gimana? saya yang tanggung jawab,” ujarnya.