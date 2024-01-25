Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Chief Talk Okezone: Cerita Dirut BPJS Sempat Menjadi Pengganti Presiden WHA

Meliana Tesa , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |15:46 WIB
Chief Talk Okezone: Cerita Dirut BPJS Sempat Menjadi Pengganti Presiden WHA
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menceritakan bahwa dirinya pernah menjadi pengganti Presiden World Health Assembly (WHA), forum tertinggi World Health Organization (WHO).

Hal tersebut ia ceritakan saat acara Chief Talk pada Kamis (25/1/2024). Ghufron menjelaskan bahwa penggantian ini terjadi sebab presiden sebelumnya berhalangan hadir dan Indonesia, sebagai anggota ke-12 di WHA, mendapatkan giliran setiap 12 tahun.

Indonesia mendapat kehormatan ini untuk pertama kalinya secara kebetulan dan Ghufron merasa mendapat pengalaman yang luar biasa.

Meskipun pada awalnya beberapa pihak ragu karena takut Indonesia akan memalukan diri, Ghufron bersikeras akan menerima tanggung jawab tersebut.

“Waktu itu disampaikan, Indonesia pernah pak? belum pernah pak, oke kita ambil, nanti kalo ada apa-apa gimana? saya yang tanggung jawab,” ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181539/bpjs_kesehatan-1Q4M_large.jpg
Tunggakan Iuran 23 Juta Peserta BPJS Kesehatan Dihapus Akhir 2025, Berlaku untuk Golongan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178944/bpjs_kesehatan-izu6_large.jpeg
3 Fakta Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Dihapus, Cek Kriterianya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178996/bpjs_kesehatan-4j8B_large.jpg
Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1,2 dan 3 Berlaku hingga Akhir 2025, Dipastikan Tidak Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178970/bpjs_kesehatan-x1vS_large.jpeg
Ini Syarat dan Kategori Peserta yang Dapat Pemutihan Iuran Tunggakan BPJS Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178958/purbaya-1w0g_large.jpg
Alasan Purbaya Tidak Naikkan Iuran BPJS Kesehatan di 2026: Jangan Utak-atik Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/622/3178918/bpjs_kesehatan-L5Ym_large.png
Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Akan Dihapus, Ini Kriteria Peserta hingga Syaratnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement