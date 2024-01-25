Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Chief Talk Okezone: Kini Antrean BPJS Kesehatan Bisa Ditunggu di Mana Saja

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |16:15 WIB
Chief Talk Okezone: Kini Antrean BPJS Kesehatan Bisa Ditunggu di Mana Saja
JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi. Salah satu inovasinya adalah adanya antrean online melalui aplikasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).

Perlu diketahui bahwa Mobile JKN merupakan solusi untuk memudahkan pasien dalam mengakses layanan kesehatan secara efisien. Hal itu bisa diakses kapan saja dan di mana saja selagi jaringan internet tersedia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa peserta tidak perlu lagi antri hingga 6 jam untuk berobat. Karena melalui mobile JKN peserta bisa mengetahui jam berapa pelayanan akan diberikan dan berapa nomor urut yang ada dalam antrian online di faskes.

“Kita ada berbagai macam cara ya tentu saja daftar dengan mudah sekarang itu dengan mobile JKN bisa dari rumah daftar juga bisa di mana saja bisa, tentu kita mempermudah ya,” ujar Ghufron dalam acara Chief Talk Okezone, Kamis (25/1/2024).

BPJS Kesehatan juga memiliki jutaan data yang begitu besar dengan harapan data bisa digunakan oleh kalangan apapun untuk dianalisa secara efektif guna merancang dan mengimplementasikan kesehatan untuk kemajuan JKN.

