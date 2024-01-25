Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Tanah Paling Mahal di Jakarta di Mana?

Meliana Tesa , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |18:34 WIB
Tanah Paling Mahal di Jakarta di Mana?
Tanah Mahal di Jakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tanah paling mahal di Jakarta di mana? Harga tanah menjadi sebuah informasi penting sebelum memutuskan tinggal di perkotaan, khususnya daerah kawasan kota Jakarta.

Pasalnya, harga tanah di kota Jakarta terkenal cukup mahal, karena sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara, Jakarta terkenal dengan tingkat kepadatan penduduk dan infrastruktur yang berkembang pesat.

Hal ini menjadi tantangan bagi calon pembeli maupun investor properti. Sebaiknya sebelum memilih tanah mana yang akan dibeli, pertimbangkan dengan menganalisa harga tanah di seluruh kawasan kota Jakarta.

Dengan demikian, calon pembeli dan investor dapat memperkirakan estimasi untuk tahap selanjutnya, seperti perkiraan membangun rumah dan investasi properti di kota ini.

Lantas, tanah paling mahal di Jakarta di mana?

