8 Sekolah Kedinasan Buka Pendaftaran Maret 2024, Lulus Bisa Langsung Kerja di STAN hingga BIN

JAKARTA - Pemerintah akan membukan pendaftaran sekolah kedinasan pada delapan instansi di tahun ini. Adapun delapan instansi yang dimaksud adalah; Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Pendaftaran sekolah kedinasan tersebut rencananya akan dibuka pada bulan Maret 2024. Namun, waktu tersebut dapat berubah sesuai kesiapan dan dinamika yang terjadi.

Menpan RB Azwar Anar pun menyerukan ajakan untuk mendaftar di sekolah kedinasan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing bagi putra-putri terbaik bangsa. Dirinya juga mengingatkan untuk para calon pelamar agar bisa segera mempersiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran.

"Pemerintah telah mendesain skema kebutuhan ini dan berharap kedepan kita bisa lahirkan calon-calon ASN yang berdedikasi, kompeten, dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan rakyat," ujar Anas, Jumat (26/1/2024).

Kemudian terdapat berbagai tahapan yang harus dilalui, mulai dari pendaftaran, seleksi kompetensi dasar (SKD) yang menggunakan Computer Assisted Test (CAT), hingga seleksi lanjutan yang pelaksanaannya diatur oleh masing-masing sekolah kedinasan.

Untuk Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sendiri rencana awalnya akan digelar pada April hingga Mei 2024.

Peraturan Menteri PANRB No. 20/2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga Pelaksanaan mengatur seleksi sekolah kedinasan pada 2024 berpedoman.