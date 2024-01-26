Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Bakal Impor Beras 5 Juta Ton di 2024, Wapres: Sifatnya Antisipasi

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |21:12 WIB
RI Bakal Impor Beras 5 Juta Ton di 2024, Wapres: Sifatnya Antisipasi
Wapres Maruf Amin bicara soal impor beras (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin merespon rencana pemerintah impor sebanyak 5 juta ton beras di tahun 2024. Sebelumnya rencana ini diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

"Pertama ya, itu sifatnya antisipasi, belum tentu dilaksanakan," kata Wapres dalam keterangan usai menghadiri acara di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (26/1/2024).

Wapres pun mengatakan bahwa impor beras akan dilakukan jika kebutuhan dalam negeri tidak mencukupi. Dia memastikan impor beras hanya dilakukan dalam keadaan mendesak atau terpaksa.

"Tapi dilihat kalau memang dalam rangka mencukupi kebutuhan itu terjadi memang itu panennya kurang bagus, memanga ada kekurangan dalam rangka mencukupi penyediaan. Artinya kalau itu terpaksa, itu dilakukan," ujar Wapres.

Lebih lanjut, Wapres pun mengatakan bahwa impor beras salah satunya untuk menjaga kebutuhan akibat fenomena El Nino. "Ya dalam rangka itu dan kita akan lihat panen-panen yang akan terjadi ini seperti apa," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181367/mentan_amran-evMo_large.jpg
Produksi Beras RI Naik 4,1 Juta Ton, Tertinggi Sejak 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178297/mentan_amran-mRk8_large.jpg
Harga Beras di Indonesia Timur Tinggi, Amran Turunkan Tim Evaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178245/mentan_amran-otGi_large.jpg
Bapanas Ungkap 2 Cara Jaga Stabilitas Harga Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175704/mentan-lLnX_large.jpg
Mentan: FAO Ungkap Produksi Beras RI Terbesar Kedua di Dunia, 3 Bulan Swasembada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172342/prabowo_subianto-psB3_large.jpg
Prabowo Pamer RI Swasembada Beras di PBB, Ekosistem Pangan Diperkuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3169991/harga_beras_mahal-056r_large.jpg
Bapanas Buka Suara soal Beras Dijual Mahal di Toko Ritel
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement