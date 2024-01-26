RI Bakal Impor Beras 5 Juta Ton di 2024, Wapres: Sifatnya Antisipasi

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin merespon rencana pemerintah impor sebanyak 5 juta ton beras di tahun 2024. Sebelumnya rencana ini diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

"Pertama ya, itu sifatnya antisipasi, belum tentu dilaksanakan," kata Wapres dalam keterangan usai menghadiri acara di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (26/1/2024).

Wapres pun mengatakan bahwa impor beras akan dilakukan jika kebutuhan dalam negeri tidak mencukupi. Dia memastikan impor beras hanya dilakukan dalam keadaan mendesak atau terpaksa.

"Tapi dilihat kalau memang dalam rangka mencukupi kebutuhan itu terjadi memang itu panennya kurang bagus, memanga ada kekurangan dalam rangka mencukupi penyediaan. Artinya kalau itu terpaksa, itu dilakukan," ujar Wapres.

Lebih lanjut, Wapres pun mengatakan bahwa impor beras salah satunya untuk menjaga kebutuhan akibat fenomena El Nino. "Ya dalam rangka itu dan kita akan lihat panen-panen yang akan terjadi ini seperti apa," katanya.