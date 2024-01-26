RI Ingin Kembangkan Teknologi Nuklir, Luhut Khawatir Gempa Bumi

JAKARTA - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pihaknya khawatir dengan rencana Indonesia mengembangkan teknologi tenaga nuklir. Hal yang ditakuti Luhut adalah gempa bumi di area atau lokasi nuklir.

Luhut mempertanyakan kesiapan Indonesia ketika menghadapi gempa bumi, terutama di lokasi pembuatan. Menurutnya, aspek ini perlu dipelajari sehingga keamanan tetap terjaga.

“Kita pelajari (teknologi nuklir). Karena sekarang itu, kita ini, saya sendiri, saya pribadi ini ya, technology wise saya gak terlalu khawatir, tapi yang saya kuatir itu adalah gempa bumi areanya, itu gimana kita uda siap belum?,” ujar Luhut saat ditemui wartawan di tempat kerjanya, Jumat (26/1/2024).

Dia mencontohkan, Jepang sebagai negara maju dengan kemampuan teknologi yang mumpuni saja masih babak belur dihajar gempa bumi. Apalagi Indonesia yang kemampuan teknologinya masih begitu terbatas.

Di lain sisi, Luhut juga menilai kedisiplinan menjadi faktor lain bagi Indonesia dalam mengembangkan teknologi nuklirnya. Dia bilang, Jepang sebagai negara disiplin juga gelagapan mengelola industri nuklir mereka.