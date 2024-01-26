Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Ingin Kembangkan Teknologi Nuklir, Luhut Khawatir Gempa Bumi

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |20:45 WIB
RI Ingin Kembangkan Teknologi Nuklir, Luhut Khawatir Gempa Bumi
Menko Luhut Binsar Pandjaitan bicara soal Teknologi Nuklir. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pihaknya khawatir dengan rencana Indonesia mengembangkan teknologi tenaga nuklir. Hal yang ditakuti Luhut adalah gempa bumi di area atau lokasi nuklir.

Luhut mempertanyakan kesiapan Indonesia ketika menghadapi gempa bumi, terutama di lokasi pembuatan. Menurutnya, aspek ini perlu dipelajari sehingga keamanan tetap terjaga.

“Kita pelajari (teknologi nuklir). Karena sekarang itu, kita ini, saya sendiri, saya pribadi ini ya, technology wise saya gak terlalu khawatir, tapi yang saya kuatir itu adalah gempa bumi areanya, itu gimana kita uda siap belum?,” ujar Luhut saat ditemui wartawan di tempat kerjanya, Jumat (26/1/2024).

Dia mencontohkan, Jepang sebagai negara maju dengan kemampuan teknologi yang mumpuni saja masih babak belur dihajar gempa bumi. Apalagi Indonesia yang kemampuan teknologinya masih begitu terbatas.

Di lain sisi, Luhut juga menilai kedisiplinan menjadi faktor lain bagi Indonesia dalam mengembangkan teknologi nuklirnya. Dia bilang, Jepang sebagai negara disiplin juga gelagapan mengelola industri nuklir mereka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177317/luhut-TCwt_large.png
Luhut Minta Prabowo Jangan Mau Diatur Buruh soal Kenaikan UMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/320/3158938/luhut_soal_ijasah-jKDe_large.jpg
Luhut Sebut Pembahasan soal Ijazah Tak Penting: Apa Kontribusimu Buat Negara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/320/3152380/luhut-utVO_large.jpg
Doa Khusus Luhut Usai Temui Jokowi: Semoga Tuhan Angkat Segala Penyakit Beliau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127390/ketua_den_luhut-7urW_large.jpg
Luhut Minta Masyarakat Jaga Persatuan di Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091626/ai-gantikan-manusia-luhut-khawatir-nasib-10-tahun-lagi-oVkzc8vu5k.png
AI Gantikan Manusia, Luhut Khawatir Nasib 10 Tahun Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/320/3082404/iphone-16-dilarang-dijual-di-indonesia-begini-reaksi-luhut-SIo93NPxM1.jpg
iPhone 16 Dilarang Dijual di Indonesia, Begini Reaksi Luhut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement