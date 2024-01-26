Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pajak Motor BBM Dinaikkan, Luhut: Mungkin Saja

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |19:59 WIB
Pajak Motor BBM Dinaikkan, Luhut: Mungkin Saja
Pajak Motor BBM Naik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah berencana menaikan pajak motor BBM, namun prosesnya masih dalam kajian alias hitung-hitungan otoritas.

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, rencana kenaikan pajak motor BBM masih berupa wacana. Sehingga hal itu belum dapat direalisasikan.

Menurutnya, kebijakan menaikan pajak motor bbm seyogyanya juga melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat. Sehingga, pemerintah memperoleh perspektif atau pandangan yang lebih luas.

“Kita belum tau, mungkin saja. Bisa saja harga subsidi bisa jadi kurang nanti, we don’t no,” ujar Luhut saat ditemui wartawan di tempat kerjanya, Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2024).

Kendati masih berupa wacana, Luhut menyebut jika pajak BBM kendaraan bermotor naik, maka akan mengurangi angka subsidi BBM.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177317/luhut-TCwt_large.png
Luhut Minta Prabowo Jangan Mau Diatur Buruh soal Kenaikan UMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/320/3158938/luhut_soal_ijasah-jKDe_large.jpg
Luhut Sebut Pembahasan soal Ijazah Tak Penting: Apa Kontribusimu Buat Negara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/320/3152380/luhut-utVO_large.jpg
Doa Khusus Luhut Usai Temui Jokowi: Semoga Tuhan Angkat Segala Penyakit Beliau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/320/3127390/ketua_den_luhut-7urW_large.jpg
Luhut Minta Masyarakat Jaga Persatuan di Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091626/ai-gantikan-manusia-luhut-khawatir-nasib-10-tahun-lagi-oVkzc8vu5k.png
AI Gantikan Manusia, Luhut Khawatir Nasib 10 Tahun Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/320/3082404/iphone-16-dilarang-dijual-di-indonesia-begini-reaksi-luhut-SIo93NPxM1.jpg
iPhone 16 Dilarang Dijual di Indonesia, Begini Reaksi Luhut
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement