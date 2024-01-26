Pajak Motor BBM Dinaikkan, Luhut: Mungkin Saja

JAKARTA - Pemerintah berencana menaikan pajak motor BBM, namun prosesnya masih dalam kajian alias hitung-hitungan otoritas.

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, rencana kenaikan pajak motor BBM masih berupa wacana. Sehingga hal itu belum dapat direalisasikan.

Menurutnya, kebijakan menaikan pajak motor bbm seyogyanya juga melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat. Sehingga, pemerintah memperoleh perspektif atau pandangan yang lebih luas.

“Kita belum tau, mungkin saja. Bisa saja harga subsidi bisa jadi kurang nanti, we don’t no,” ujar Luhut saat ditemui wartawan di tempat kerjanya, Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2024).

Kendati masih berupa wacana, Luhut menyebut jika pajak BBM kendaraan bermotor naik, maka akan mengurangi angka subsidi BBM.