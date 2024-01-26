Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Kontak Tembak, Pertamina Stop Penyaluran BBM ke Intan Jaya Papua Tengah

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |12:10 WIB
Ada Kontak Tembak, Pertamina Stop Penyaluran BBM ke Intan Jaya Papua Tengah
Penyaluran BBM ke Papua Terkendala. (Foto :Okezone.com/Antara)




JAKARTA - PT Pertamina menghentikan sementara penyaluran bahan bakar minyak (BBM) ke Intan Jaya, Papua Tengah. Hal ini karena adanya gangguan keamanan pada 19-23 Januari 2024.

Area Manager Communication, Relations dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Edi Mangun mengatakan, saat ini semua penerbangan dengan tujuan Kabupaten Intan Jaya dihentikan termasuk penerbangan pengangkutan BBM Pertamina.

"Dengan terpaksa kami hentikan sementara penyaluran ke SPBU Intan Jaya, hal ini terkait aspek keselamatan dan keamanan, serta rekomendasi dari aparat keamanan," katanya, dikutip dari Antara, Jumat (26/1/2024).

Menurut Edi, di Kabupaten Intan Jaya ada dua lembaga penyalur yang terdampak yakni di Sugapa dan Homeyo.

"Untuk pendistribusian tersebut dengan menggunakan moda transportasi pesawat dari Jayapura," ujarnya.

Dia menjelaskan, pihaknya akan melakukan pendistribusian pada saat situasi telah kondusif dan bandara telah dibuka kembali.

"Saat ini stok BBM yang akan dikirimkan telah siap di Bandara Sentani Kabupaten Jayapura dan menunggu operasional Bandara Intan Jaya dibuka kembali oleh otoritas bandara," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
