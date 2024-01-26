Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Segini Harga Tanah per Meter di Bekasi Lebih Murah dari Depok

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |08:07 WIB
Segini Harga Tanah per Meter di Bekasi Lebih Murah dari Depok
Ilustrasi harga tanah (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Segini harga tanah per meter di Bekasi yang saat ini banyak dicari untuk membangun suatu rumah dekat dengan Ibukota Jakarta. Saat ini pembangunan properti di kota penyangga saat ini cukup maju.

Salah satunya terlihat dari kota Bekasi yang hingga saat ini cukup banyak diincar ketimbang Jakarta Timur. Lantas berapa harga tanahnya?

Ternyata segini harga tanah per meter di Bekasi tergantung wilayahnya masing-masing. Adapun harga tanah di Bekasi di tahun 2023 ini pun mengalami kenaikan. Harga tanah per meter di Bekasi Rp12 jutaan per meternya. Sementara itu, untuk tanah kavling di Bekasi harganya mulai Rp5 juta per meternya.

Rinciannya harga tanah tertinggi berada di kecamatan Medan Satria dengan harga Rp.7.086.383 per meter, diikuti oleh kecamatan Pondok Gede dengan nilai rata-rata harga tanah Rp6.619.811 dan Bekasi Barat dengan harga rata-rata Rp.6.321.771 per meter. Sedangkan harga rata-rata terendah berada di kecamatan Mustika Jaya dengan harga rata-rata Rp3.255.011 per meter.

Dikuti oleh kecamatan Bantar Gebang dan Jati Sampurna dengan harga masing-masing Rp.3.425.074 dan Rp. 4.035.211 per meter.

