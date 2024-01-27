Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenaikan Pajak Hiburan hingga 75%, Luhut: 20 Juta Orang Terancam PHK

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |07:36 WIB
Kenaikan Pajak Hiburan hingga 75%, Luhut: 20 Juta Orang Terancam PHK
Luhut Ungkap Dampak Kenaikan Pajak Hiburan. (Foto: Okezone.com/Marves)
JAKARTA - Kenaikan pajak hiburan atau Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 40%-75% mengancam keberlangsungan usaha di sektor hiburan Tanah Air. Bahkan bisa terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan hampir 20 juta orang terancam PHK, lantaran kenaikan pajak bisa membuat bisnis hiburan gulung tikar alias bangkrut.

“Kasian nanti tutup semua lapangan kerja kepada berapa juta orang, hampir mendekati 20 juta ya (PHK),” ujar Luhut saat ditemui wartawan, Sabtu (27/1/2024).

Kendati sempat menyarankan agar kebijakan kenaikan pajak hiburan ditunda sementara waktu. Luhut menyebut kenaikan pajak menjadi wewenang Pemerintah Daerah (pemda).

Artinya, Kepala Daerah dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pokok pajak daerah.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 101 Undang-undang (UU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Tak hanya itu, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.13.1/403/SJ tanggal 19 Januari 2024 kepada Gubernur DKI Jakarta dan Bupati/ Walikota.

