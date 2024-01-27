Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Inilah Alasan Kenapa Tanah Kavling Lebih Murah

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |09:48 WIB
Inilah Alasan Kenapa Tanah Kavling Lebih Murah
Ilustrasi alasan kenapa tanah kavling (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Inilah alasan kenapa tanah kavling lebih murah menarik diulas. Apalagi kavling adalah bagian tanah yang sudah dipetak-petak dengan ukuran tertentu yang akan dijadikan bangunan atau tempat tinggal.

Dalam sebuah kompleks perumahan, terdapat bermacam-macam bentuk tanah kavling, sesuai letak atau posisinya di dalam perumahan tersebut. Untuk harganya pun terbilang murah. Lantas kenapa bisa murah?

Inilah alasan kenapa tanah kavling lebih murah dikarenakantidak perlu dirawat secara rutin karena dijaga pihak keamanan developer.

Apalagi fasilitasnya lengkap, khususnya pada tanah kavling berbentuk cluster. Tanah kavling yang dibeli juga bisa disewakan kepada orang lain sehingga pasti memperoleh pemasukan tetap setiap bulan atau per tahun.

Apabila tanah kavling yang disewakan dijadikan lahan perkebunan atau pertanian, juga akan mendapatkan keuntungan.

Keuntungan tersebut berbentuk hasil bumi, seperti sayur-mayur, buah-buahan, telur, dan sebagainya. Lalu Anda bisa dapatkan dari membeli tanah kavling adalah kenaikan harga yang stabil dari tahun ke tahun.

Halaman:
1 2
