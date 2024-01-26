Berapa Harga Tanah di Mekkah per Meter?

JAKARTA - Harga tanah di Mekkah per meter menarik untuk diulas. Apalagi beberapa perusahaan real estate bersaing untuk mendapatkan lahan atau tanah di kota paling suci umat Islam.

Selain itu pembangunan Masjidil Haram, yang akan memberikan akses bagi lebih banyak jamaah di lokasi tersebut, pekerjaan konstruksi besar saat ini sedang berlangsung di Makkah. Untuk itu harga tanahna menjadi tinggi.

Lantas berapa harga tanah di Mekkah per meter? Dalam data tahun 2013, harga tanah melonjak, dengan satu meter persegi tanah berharga USD133,000.

“Ini adalah satu-satunya tempat di dunia dimana harga tanah sangat mahal. “Tanah di Makkah, terutama yang dekat dengan Masjidil Haram, menjadi lebih berharga dibandingkan emas dan berlian,” kata investor real estat Saudi Ahmad Al-Ghamdi kepada Arab News.

Sementara itu penghitungan harga tanah berdasar pendapatan yang diperoleh rumah dan bangunan itu selama berdiri. Banyak bangunan di sekitar Masjidil Haram yang disewa-sewakan untuk jamaah haji dengan harga mahal.