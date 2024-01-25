Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Perbandingan Harga Tanah di Jakarta Pusat dan Depok

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |22:00 WIB
Perbandingan Harga Tanah di Jakarta Pusat dan Depok
Tanah Mahal di Jakarta dan Depok (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perbandingan harga tanah di Jakarta Pusat dan Depok. Harga tanah saat ini menjadi pertanyaan banyak orang. Pasalnya, banyak dari mereka yang mengincar lahan tanah yang berlokasi di Jabodetabek.

Jakarta Pusat dan Depok saat ini adalah kota yang menjadi incaran para pencari tanah. Lantas berapa perbandingan harga tanah di Jakarta Pusat dan Depok? Berdasarkan penelusuran Okezone, Kamis (25/1/2024), harga tanah rata-rata di Jakarta Pusat berada pada angka Rp22 juta - Rp125 juta per meter persegi. Sedangkan rata-rata harga tanah di Depok mencapai Rp3 juta - Rp16 juta per meter.

Untuk kawasan Jakarta Pusat, terdapat beberapa daerah yang memiliki harga tanah yang cukup tinggi seperti di kawasan Hayam Wuruk Rp75 juta per meter persegi, Rp22 juta per meter persegi di Cideng Raya, Rp38 juta per meter persegi di Tanah Abang, dan Rp125 juta per meter persegi di Gondangdia.

Harga tanah termahal di Jakarta selanjutnya ada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kawasan ini cukup terkenal sebagai tempat tinggal elit para selebriti dan pengusaha. Tidak heran, jika harga tanah di Menteng mencapai Rp50 juta hingga Rp120 juta per meter.

Selanjutnya, harga tanah di Depok berada di angka Rp3 juta - Rp7 juta per meter. Namun, ada juga harga tanah yang dijual di atas Rp10 juta.

Telusuri berita finance lainnya
