HOME FINANCE PROPERTY

Berapa Harga Tanah 1 Meter di Jakarta Selatan?

Meliana Tesa , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |19:14 WIB
Berapa Harga Tanah 1 Meter di Jakarta Selatan?
Harga Tanah di Jakarta (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Berapa harga tanah 1 meter di Jakarta Selatan? Daerah Jakarta Selatan merupakan pusat bisnis dan belanja terkemuka di Indonesia. Pasalnya, kawasan di kota ini dikenal sebagai kawasan elit dan eksklusif.

Jakarta Selatan memiliki infrastruktur yang berkembang pesat, termasuk jaringan jalan yang luas, transportasi umum yang terintegrasi, dan fasilitas publik yang memadai. Infrastruktur yang baik ini meningkatkan daya tarik wilayah tersebut bagi pengembang properti dan investor.

Permintaan akan properti di Jakarta Selatan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan bisnis. Wilayah ini menjadi tujuan utama bagi perusahaan, ekspatriat, dan keluarga yang mencari kenyamanan dan fasilitas modern.

Lantas, berapa harga tanah 1 meter di Jakarta Selatan? Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Real Estate Indonesia (REI) tahun 2024, harga tanah per meter di Jakarta Selatan sebesar Rp40 juta hingga Rp60 juta.

Tingginya harga tanah tersebut karena kawasan Jakarta Selatan berada di lokasi yang strategis dari pusat pemerintahan, pusat bisnis, dan pusat hiburan. Hal ini membuat permintaan akan tanah di sini sangat tinggi, semakin tinggi permintaan maka semakin tinggi pula harga tanah yang dijual.

1 2
