HOME FINANCE HOT ISSUE

Blusukan ke Pasar, Atikoh Ganjar Dicurhati Pedagang Harga Cabai hingga Bawang Merah Naik

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |15:59 WIB
Blusukan ke Pasar, Atikoh Ganjar Dicurhati Pedagang Harga Cabai hingga Bawang Merah Naik
Siti Atiqoh pada Acara di Bondowoso (Foto: MPI)
A
A
A

BONDOWOSO - Blusukan ke pasar jadi agenda rutin yang dilakukan Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang diusung Partai Perindo, Siti Atikoh setiap berkunjung ke daerah. Dalam rangkaian lawatannya di Bondowoso, Jawa Timur, Atikoh menyambangi Pasar Induk Bondowoso, Kamis (25/1/2024).

Seperti biasa, Atikoh memborong sejumlah bahan pokok dan bahan dapur seperti cabai, bawang merah dan bawang putih. Atikoh juga berbelanja sayur-sayuran.

Mengenakan kaus polo hitam bertuliskan satset dan Ganjar-Mahfud berikut nomor tiga di bagian dadanya, Atikoh tampak berinteraksi dengan setiap pedagang yang dia temui.

Di Pasar Induk Bondowoso, harga bawang merah perkilonya Rp32 ribu. Atikoh menyebut harga bawang merah di Pasar Induk Bondowoso sedikit lebih mahal daripada di Lampung. Namun, tak lebih mahal daripada di Manado.

“Harganya semua lagi pada naik. Dari mulai sayuran, kemudian bawang merah-bawang putih. Cabai yang kemarin sempat agak turun ini juga mulai naik lagi,” kata Atikoh didampingi Ketua DPC PDI Perjuangan Bondowoso Irwan Bachtiar dan sejumlah caleg dari partai-partai pengusung.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
