Ternyata Segini Harga Tanah per Meter di Bandung

JAKARTA - Segini harga tanah per meter di Bandung? Harga tanah menjadi persoalan penting bagi mereka yang ingin membangun rumah sendiri.

Segini harga tanah per meter di Bandung? Bandung adalah salah satu kota yang banyak diminati sebagai tempat tinggal, karena itu banyak yang mempertanyakan harga tanah di Bandung.

Pasalnya, secara geografis Bandung memiliki banyak pemandangan yang indah seperti pegunungan dan sawah. Selain itu, begitu banyak objek wisata di Bandung. Hal inilah yang membuat Bandung banyak diminati sebagai tempat tinggal.

Melansir dari catatan Okezone Kamis (25/1/2024), harga tanah per meter di Bandung tergolong cukup mahal. Pada 2023, umumnya harga tanah per meter di Bandung kisaran Rp4 juta hingga Rp12 juta.

Segini harga tanah per meter di Bandung? Di daerah yang strategis seperti Bandung Kota, harga tanah per meter berkisar mulai dari Rp2 juta untuk lokasi tidak dipinggir jalan raya, hingga Rp27 juta untuk lokasi di pinggir jalan raya.