KCIC Buka Banyak Loker, Lulusan D3 sampai Sarjana Buruan Daftar!

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membuka lowongan pekerjaan. Loker yang dibuka sebanyak 16 posisi di berbagai bidang yang ditujukan bagi lulusan D3 hingga sarjana baik lulusan baru (fresh graduate) maupun berpengalaman.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, seleksi penerimaan karyawan baru akan dilakukan bagi lowongan seperti Railway Business Development, SSHE, Internal Audit, Humas Resources, Finance & Budget Controling, Fixed Asset, General Affair, EMU Maintenance, dan Interpreter.

"Sebagai leader dalam operator kereta cepat di Asia Tenggara dengan Kereta Cepat Whoosh, KCIC berkomitmen terhadap keunggulan dalam semua aspek operasional. Kami mencari kandidat dengan dedikasi yang sama dengan kami dalam memberikan layanan transportasi kelas dunia dan mendorong inovasi di sektor ini," kata Eva, dikutip dari Antara, Sabtu (27/1/2024).

Eva mengungkapkan bahwa masyarakat dapat membaca persyaratan selengkapnya mengenai posisi yang dibuka melalui laman resmi https://kcic.co.id/karir/.

"Perhatikan tata cara dan dokumen yang harus disiapkan dan lakukan registrasi jika sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan," katanya.

Eva menekankan bahwa seluruh proses rekrutmen pegawai gratis, tanpa biaya apapun, karenanya dia meminta masyarakat tidak percaya kepada pihak yang mengklaim bisa memuluskan seleksi atau menjamin pekerjaan di PT KCIC.

"Pembukaan lowongan pekerjaan ini merupakan salah satu bentuk manfaat lain dari kehadiran Whoosh di Indonesia. KCIC terus berkomitmen mencari individu yang terbaik dan memiliki semangat yang sama dengan visi kami untuk masa depan transportasi di Indonesia," tutur Eva.