Pengoperasian Stasiun Kereta Cepat Whoosh Karawang Tunggu Pembangunan Jalan Tol

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengatakan pengoperasian Stasiun Kereta Cepat Whoosh, Karawang, Jawa Barat, menunggu pembangunan akses jalan tol menuju stasiun tersebut rampung dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Untuk Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Karawang memang saat ini masih belum dioperasikan, karena saat ini masih dalam tahap persiapan pembukaan akses ke jalan tol," kata Manajer Corporate Communication KCIC Emir Monti dikutip Antara Kamis (18/1/2024).

Emir mengatakan KCIC telah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dalam hal ini yakni Kementerian PUPR serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) untuk mempercepat pengoperasian Stasiun Karawang.

"Harapannya semuanya bisa berjalan lancar, tapi untuk targetnya kita masih koordinasi dengan Kementerian PUPR juga dengan Kemenko Marves terkait kapan akses menuju Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Karawang ini dapat ditingkatkan," katanya.

Meskipun belum dioperasikan, Emir memastikan untuk pembangunan Stasiun Karawang secara konstruksi serta fasilitas telah rampung diselesaikan.