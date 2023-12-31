Advertisement
HOT ISSUE

Penumpang di Bawah Target, Harga Tiket Kereta Cepat Whoosh Diturunkan Lagi?

Zuhirna Wulan Dilla , Jurnalis-Minggu, 31 Desember 2023 |07:36 WIB
Penumpang di Bawah Target, Harga Tiket Kereta Cepat Whoosh Diturunkan Lagi?
Wawen BUMN Kartika Wirjoatmojo bahas soal harga Kereta Cepat Whoosh. (Foto: Okezone/Zuhirna Wulan Dilla)
JAKARTA - Harga tiket Kereta Cepat Whoosh diusulkan untuk diubah untuk mendorong peningkatan penumpang.

Hal itu direncanakan oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang menyebut kalau ini sebagai evaluasi mengingat jumlah penumpang Whoosh masih di bawah target.

Diketahui bahwa PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menargetkan jumlah penumpang Whoosh bisa tembus 30 ribu penumpang per hari.

Tapi berdasarkan data yang diterima secara rata-rata angkanya masih di bawah 20 ribu per hari.

Sehingga Tiko ingin menyiapkan skema dynamic pricing sebagai salah satu strateginya.

"Kita waktu Rp200 ribu harganya itu sempat 21.000 (penumpang). Kemarin waktu libur juga 21.000. Waktu harganya Rp200 ribu, ekonomi turun sedikit ke 15.000. Nah ini kita lagi diskusi mengenai dynamic pricing. Supaya nanti pada jam-jam yang kurang ramai kita turunkan harga, balancing. Mungkin weekend akan lebih mahal," katanya saat ditemui di Jakarta, Sabtu, 30 Desember 2023.

Untuk skema dynamic pricing ini, lanjut Tiko kalau tengah disimulasikan.

