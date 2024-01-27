Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Waspada Kejahatan Siber Quishing, Berikut Cara Antisipasinya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |19:46 WIB
Waspada Kejahatan Siber Quishing, Berikut Cara Antisipasinya
Waspada Kejahatan Siber Quishing. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mengungkapkan cara antisipasi kejahatan siber. Salah satu kejahatan siber yang terbaru adalah quishing.

Kejahatan ini menggabungkan teknik phishing dengan teknologi Quick Response (QR) untuk pembayaran elektronik dalam upaya mencuri informasi dan data pribadi, keuangan, atau kredensial (user ID, password, PIN, OTP, dan lainnya) pengguna.

Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha mengungkapkan bahwa BRI terus memberikan edukasi terkait langkah antisipatif untuk terhindar dari kejahatan siber, termasuk quishing.

”Quishing merupakan tindakan penipuan dan kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian baik bagi bank dan bagi masyarakat. Melalui edukasi ini, diharapkan awareness dan kewaspadaan masyarakat semakin meningkat, terutama dalam mengenali modus dan praktik quishing,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (27/1/2024).

Dengan selalu menjaga kerahasiaan data serta tetap hati-hati dalam menerima pesan yang ada, berbagai modus penipuan dapat dihindari. BRI selalu mengedukasi serta mengajak seluruh masyarakat untuk selalu waspada akan modus penipuan baru, termasuk quishing.

Terdapat beberapa metode quishing yang umum diterapkan pelaku. Di antaranya manipulasi kode QR, kode QR dengan tautan tujuan berupa situs phishing, dan kode QR dengan memasukkan aplikasi bertujuan jahat (malware injection).

Berikut adalah langkah-langkah agar terhindar dari quishing, khususnya yang berhubungan dengan pembayaran elektronik.

1. Verifikasi kode QR

2. Periksa Informasi Transaksi

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/278/3181140/laba_bank_jakarta-y5pI_large.jpg
Bank Jakarta Raup Laba Rp520,8 Miliar di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178981/purbaya-pKeG_large.jpg
Uang Rp14,6 Triliun Mengendap di Bank, Purbaya Minta Pramono Percepat Serap Anggaran 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173910/bank-a6vZ_large.jpg
Bank-Bank Global Mundur dari NZBA, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/455/3172146/rupiah-4FLJ_large.jpg
7 Tabungan yang Bisa Capai Merdeka Finansial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169894/atm-rug5_large.jpg
Guyuran Rp200 Triliun ke 5 Bank, Kredit Langsung Naik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169187/bank-I5rc_large.jpg
Bank-Bank Disuntik Rp200 Triliun, Mirip Pembiayaan Koperasi Desa
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement