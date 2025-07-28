Advertisement
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Terbaru 22 Bank Tutup di RI hingga Juli 2025

Nadzre Ayyara Fadl , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |05:01 WIB
Daftar Terbaru 22 Bank Tutup di RI hingga Juli 2025
Daftar Terbaru 22 Bank Tutup di RI hingga Juli 2025 (Foto: Freepik)
JAKARTA - Daftar terbaru 22 bank tutup di Indonesia hingga Juli 2025. Bank yang tutup di Indonesia bertambah satu yaitu PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dwicahaya Nusaperkasa, berlokasi di Jalan Sukarno Nomor 199, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur.

Dengan penutupan bank tersebut, menambah daftar bank yang tutup di Indonesia menjadi 22 bank. BPR tersebut tengah proses pembayaran klaim penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang disusul dengan pencabutan izin usaha BPR oleh  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per tanggal 24 Juli 2025.

Pgs. Sekretaris Lembaga LPS Haghia Sophia Lubis mengingatkan para nasabah BPR Dwicahaya Nusaperkasa untuk tidak gegabah serta tergoda terhadap penawaran bantuan pengurusan klaim dengan imbalan oleh pihak tertentu. Dia juga menekankan bahwa nasabah dapat kembali menyimpan uangnya di bank terpercaya lainnya.

"Penting diketahui oleh nasabah bahwasanya masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi, sehingga nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS," ungkap Haghia dalam keterangan resmi, Jumat (25/7/2025).

Dia mengatakan bahwa untuk menjamin keamanan simpanan, nasabah harus memenuhi syarat 3T LPS. “Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, Tidak melakukan tindak pidana yang merugikan bank," katanya.

 

