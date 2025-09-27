7 Tabungan yang Bisa Capai Merdeka Finansial

JAKARTA - Setiap masyarakat ingin mencapai merdeka finansial, tidak lagi mempunyai tagihan dan utang. Bahkan di masa tua pun, masih bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus bekerja.

Salah satu cara mencapai merdeka finansial yaitu dengan menyimpan pemasukan atau pendapatan yang kamu peroleh untuk berbagai tujuan yang direncanakan, yang dapat dilakukan melalui berbagai jenis tabungan dari produk perbankan.

Capai Merdeka Finansial dengan Menabung di Perbankan

Berikut ini 7 jenis tabungan yang bisa mencapai merdeka finansial seperti dilansir akun Instagram OJK, Jakarta.

1. Tabungan Konvensional

Jenis tabungan paling umum yang menyediakan fasilitas seperti buku tabungan, kartu debit, serta layanan perbankan melalui SMS banking, mobile banking, atau internet banking

Kelebihan: Bisa tarik dan setor kapan saja, baik melalui ATM dengan kartu debit. Dapat dibuat dengan dana tabungan awal mulai dari Rp50.000

2. Tabungan Berjangka

Tabungan dengan setoran rutin bulanan untuk jangka waktu tertentu yang disepakati bersama bank. Jangka waktu menabung bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, mulai dari 1 hingga 3 tahun, ataupun Iebih.

Kelebihan: Cocok untuk tujuan finansial yang telah ditentukan

3. Tabungan Pendidikan

Biasanya dibuat sebagai simpanan yang dikhususkan untuk mempersiapkan dana pendidikar anak, mulai dari persiapan untuk kebutuhan biaya sekolah hingga perguruan tinggi.

Kelebihan: Memiliki setoran bulanan yang tetap dan terdapat pelindungan asuransi jiwa bagi debitur di beberapa perbankan.