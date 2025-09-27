Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

7 Tabungan yang Bisa Capai Merdeka Finansial

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 27 September 2025 |14:19 WIB
7 Tabungan yang Bisa Capai Merdeka Finansial
7 Tabungan yang Bisa Capai Merdeka Finansial (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Setiap masyarakat ingin mencapai merdeka finansial, tidak lagi mempunyai tagihan dan utang. Bahkan di masa tua pun, masih bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus bekerja.

Salah satu cara mencapai merdeka finansial yaitu dengan menyimpan pemasukan atau pendapatan yang kamu peroleh untuk berbagai tujuan yang direncanakan, yang dapat dilakukan melalui berbagai jenis tabungan dari produk perbankan.

Capai Merdeka Finansial dengan Menabung di Perbankan

Berikut ini 7 jenis tabungan yang bisa mencapai merdeka finansial seperti dilansir akun Instagram OJK, Jakarta.

1. Tabungan Konvensional

Jenis tabungan paling umum yang menyediakan fasilitas seperti buku tabungan, kartu debit, serta layanan perbankan melalui SMS banking, mobile banking, atau internet banking

Kelebihan: Bisa tarik dan setor kapan saja, baik melalui ATM dengan kartu debit. Dapat dibuat dengan dana tabungan awal mulai dari Rp50.000

2. Tabungan Berjangka

Tabungan dengan setoran rutin bulanan untuk jangka waktu tertentu yang disepakati bersama bank. Jangka waktu menabung bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, mulai dari 1 hingga 3 tahun, ataupun Iebih.

Kelebihan: Cocok untuk tujuan finansial yang telah ditentukan

3. Tabungan Pendidikan

Biasanya dibuat sebagai simpanan yang dikhususkan untuk mempersiapkan dana pendidikar anak, mulai dari persiapan untuk kebutuhan biaya sekolah hingga perguruan tinggi.

Kelebihan: Memiliki setoran bulanan yang tetap dan terdapat pelindungan asuransi jiwa bagi debitur di beberapa perbankan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184134/uang-xHcF_large.jpg
Realisasi Dana Jumbo Rp200 Triliun ke Himbara Terserap 84 Persen, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/320/3183476/berita_duka-vztX_large.jpg
Kabar Duka, Direktur Utama Bank BJB Yusuf Saadudin Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/278/3181140/laba_bank_jakarta-y5pI_large.jpg
Bank Jakarta Raup Laba Rp520,8 Miliar di Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/320/3178981/purbaya-pKeG_large.jpg
Uang Rp14,6 Triliun Mengendap di Bank, Purbaya Minta Pramono Percepat Serap Anggaran 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173910/bank-a6vZ_large.jpg
Bank-Bank Global Mundur dari NZBA, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169894/atm-rug5_large.jpg
Guyuran Rp200 Triliun ke 5 Bank, Kredit Langsung Naik?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement