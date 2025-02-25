Gen Z Wajib Tahu, Ini Tips Atur Keuangan Menuju Merdeka Finansial

JAKARTA - Faktor finansial menjadi salah satu penyebab utama para Gen Z mengalami kecemasan di tengah ketidakpastian ekonomi seperti sekarang ini. Tidak sedikit di antara mereka yang bahkan mengalami financial anxiety atau rasa cemas berlebih soal keuangan.

1. Bagikan Tips untuk Para Gen Z

Melihat fenomena tersebut, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa membagikan tips yang bisa diikuti para Gen Z untuk menuju merdeka finansial. Seperti apa tipsnya? Simak paparan berikut.

Dalam acara Okezone Forum "Cerdas Mengatur Keuangan untuk Gen Z" yang digelar pada Selasa (25/2/2025), Purbaya menyarankan agar jangan sampai Gen Z boros pengeluaran, terlebih jika belum memiliki penghasilan yang jelas.

2. Merdeka Finansial

Menurutnya, untuk bisa merdeka finansial, pantang bagi Gen Z menjalani hidup konsumtif, menghamburkan uang untuk kegiatan-kegiatan nirfaidah, selain itu juga Gen Z wajib bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan.