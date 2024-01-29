Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tekan Kasus Diabetes, Produk Makanan-Minuman di Negara Ini Ada Nilai A-D untuk Kadar Gula

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |13:54 WIB
Tekan Kasus Diabetes, Produk Makanan-Minuman di Negara Ini Ada Nilai A-D untuk Kadar Gula
Produk Makanan dan Minuman Diberi Nilai Kadar Gula. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Singapura berupaya menekan kasus diabetes di negaranya. Salah satu yang dilakukan dengan menerapkan program NutriGrade.

Diprediksi kasus diabetes akan mencapai 1 juta penduduk pada 2050. Padahal, total penduduk Singapura sendiri hanya 6 juta orang.

Oleh karena itu, Singapura membuat program NutriGrade untuk produk makanan dan minuman. Program ini memberikan nilai mulai dari A hingga D berdasarkan jumlah gula dan lemak jenuh per 100 ml yang terkandung dalam suatu produk minuman.

“NutriGrade adalah usaha pemerintah Singapura untuk menanggulangi kemungkinan masalah diabetes. Kalau teman-teman melihat minuman di Singapura seperti minuman kemasan, ada label indikasi nilai ataubgrade kesehatan A B C atau D,” tulis akun Instagram @stephaniedw_nini dikutip Senin, (29/1/2023).

Pemerintah Singapura membuat berbagai program untuk menangani kasus diabetes, salah satunya adalah program NutriGrade ini.

Nilai A menandakan jumlah gula dan lemak jenuh sangat rendah, sehingga mendapatkan nilai yang tertinggi. Sebaliknya, nilai D menandakan jumlah gula dan lemak jenuh sangat tinggi, sehingga mendapatkan nilai yang terendah.

Halaman:
1 2
