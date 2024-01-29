Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Cairkan BLT Baru Rp200 Ribu Jelang Pemilu, Sri Mulyani Siapkan Rp11,25 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |18:57 WIB
Jokowi Cairkan BLT Baru Rp200 Ribu Jelang Pemilu, Sri Mulyani Siapkan Rp11,25 Triliun
Jokowi Cairkan BLT Jelang Pemilu. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) lagi. Total dana yang disiapkan Rp11,25 triliun untuk 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bantuan sosial (bansos) untuk 3 bulan tersebut diberikan untuk memitigasi risiko pangan.

"Kalau untuk 3 bulan itu Rp11,25 triliun untuk 18 juta KPM, Januari, Februari, Maret," ungkap Sri Mulyani usai Konferensi Pers Hasil High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Menurut Sri Mulyani, proses penyaluran bansos tersebut akan diberikan untuk tiga bulan sekaligus pada bulan Februari. Adapun dalam sebulan pemerintah akan menyalurkan BLT senilai Rp200 ribu, artinya setiap KPM akan mendapatkan total bantuan senilai Rp600 ribu.

"Karena kan ini sudah hampir selesai (Januari) tapi dari Kemensos untuk urusan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)-nya, dan penggunaan data-nya dan appointment terhadap cost. BLT diberikan tiga bulan sekaligus (di Februari), nanti kita lihat kesiapan dari Kemensos," jelasnya.

Terkait darimana anggaran tersebut berasal, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menambahkan bahwa total dana BLT tersebut berasal dari APBN dan bersifat fleksibel.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181681/blt-20kd_large.png
Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000 hingga Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182019/rupiah-GB8g_large.jpg
Berikut NIK KTP Penerima Bansos BLT, PKH, dan BPNT, Lengkap dengan Besaran Nominalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181891/bantuan_kesra_di_november-rNLg_large.png
Ini Perbedaan BLT Kesra dengan BPNT yang Sama-Sama Cair November 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181632/blt_di_november-CzmY_large.jpg
Berikut NIK KTP Penerima BLT Kesra Rp 900.000 November 2025 yang Sudah Cair dan Masuk Rekening  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181385/bansos_di_november_2025-Mz3u_large.jpg
Daftar Bansos yang Cair November 2025, Masih Ada BLT Kesra Rp900 Ribu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181387/blt_di_november-alW5_large.png
Ini Ciri-Ciri NIK KTP Penerima BLT Kesra Rp 900.000 November 2025 Sudah Cair dan Masuk Rekening 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement