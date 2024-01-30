Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Alam Ganjar Apresiasi Anak Muda Terlibat di Sektor Pertanian dan Peternakan

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Selasa, 30 Januari 2024 |20:15 WIB
Alam Ganjar Apresiasi Anak Muda Terlibat di Sektor Pertanian dan Peternakan
Alam Ganjar Bertemu Petani dan Peternak di Mojokerto. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

MOJOKERTO - Putra Capres nomor urut 3 Muhammad Zinedine Alam Ganjar bertemu petani kopi dan peternak kambing di Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur,

Dalam kunjungan tersebut, Alam mendatangi sejumlah petani kopi penghasil jenis arabica yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dirinya berbincang banyak mengenai hewan ternak kambing etawa yang memproduksi susu kambing terbaik.

Dari diskusi tersebut, Alam memperoleh banyak pengetahuan baru dan kagum terhadap kondisi pertanian dan peternakan yang sudah berjalan dengan baik sehingga bisa menjadi percontohan bagaimana pengelolaan pertanian dan peternakan yang terintegrasi.

Namun, di balik keberhasilannya tersebut, Alam menilai masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat proses pertumbuhan dari para petani maupun peternak, diantaranya dalam memperoleh izin dan sertifikasi produk hilirisasi.

"Pemberdayaan peternakan dan pertanian di sini sudah bagus, ada tempat produksi bersama untuk petani kopi, lalu tadi ada peternak kambing etawa juga sudah cukup mandiri, tapi mereka merasakan kesulitan terkait perizinan, sertifikasi dan sebagainya," jelas Alam, Selasa (30/1/2024).

Tapi Alam melihat bahwa potensi untuk berkembang sangat besar. Sebab, menurut Alam, adanya keterlibatan anak muda dan lintas generasi sehingga menjadikan produk pertanian dan peternakan tersebut memiliki inovasi dalam proses pengolahannya.

"Ada beberapa hal menarik yang bisa kita garisbawahi bersama bagaimana anak muda turun dilibatkan, ada rasa kebanggaan bertani dan membangun desa," ungkap Alam.

Halaman:
1 2
